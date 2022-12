CdS – Inter, nuova conferma per Gosens: sarà lui il rinforzo per il 2023?

L'Inter torna dalla trasferta a Siviglia con un pareggio per 1-1 nell'amichevole giocata contro il Betis e con alcune buone indicazione. Tra queste va citata la prestazione di Robin Gosens, schierato nuovamente titolare e autore di una prova positiva. Che possa essere lui un nuovo rinforzo in vista della seconda parte della stagione? Così scrive il Corriere dello Sport: "Volendo individuare un'ulteriore nota positiva, allora, è stata importante, sul piano della prestazione, la conferma rispetto a Malta di Gosens, sempre pronto a proporsi come sfogo della manovra, anche se i compagni non sempre sono riusciti a servirlo coi tempi giusti: 3 volte in fuorigioco nei primi 45'. Il tedesco può essere un vero e proprio rinforzo per la seconda parte della stagione, insieme a Brozovic e al già citato Lukaku".