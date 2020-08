SM – L’Inter sogna in grande, Marotta su Milinkovic: “Con un nome si potrebbe sbloccare tutto”

L’Inter che riparte da Antonio Conte pensa in grande sul mercato, soprattutto per il centrocampo. Uno dei nomi nelle primissime posizioni della lista è sicuramente N’Golo Kanté, ma non solo. Perché, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter non avrebbe abbandonato una vecchia e meravigliosa idea che corrisponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Trattare con Lotito, si sa, non è affatto facile. Ma, riferisce l’emittente, potrebbero esserci dei nomi in grado di sbloccare l’eventuale trattativa tra le parti. A cominciare da Roberto Gagliardini, che ha un ingaggio sostenibile per le casse del club biancoceleste, e che rappresenterebbe una giusta contropartita da poter inserire nell’affare.

Quel che è certo è che l’Inter pensa in grande. Da Kanté a Milinkovic. Grandi nomi per l’assalto allo scudetto.

(Fonte: Sport Mediaset)