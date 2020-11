Inter, pensaci bene: intollerabile un errore su Eriksen. Una foto rischia di tormentare

La cessione di Christian Eriksen, ormai non solo più paventata ma praticamente pronosticata da tutti, rappresenterebbe una grandissima sconfitta. Questo è un dato di fatto. La rappresenterebbe per la società Inter, finalmente in grado di soffiare un top mondiale alla concorrenza e di fatto mai in grado di sfruttarne le qualità. La rappresenterebbe per Eriksen stesso, naufragato fuori dalla comfort zone del Tottenham e di Pochettino. E la rappresenterebbe anche per Antonio Conte, incapace di piegare le sue convinzioni tattiche al talento e ai piedi sublimi di un giocatore di classe mondiale.

La sconfitta, poi, sarebbe ancora più cocente dal punto di vista economico. Acquistato per 27 milioni di euro (tutto compreso), Eriksen sembrava comunque un grandissimo affare. Impensabile non riuscire a cederlo ad una cifra superiore in un momento di spese pazze sul mercato. Invece, a distanza di poco più di 30 giorni, ecco piombare il Covid sulla vita di tutti noi e sui fatturati dei club di tutto il mondo.

E così, 27 milioni di euro non diventano un prezzo di saldo ma un ostacolo pesante alla cessione, così come i 7,5 milioni di euro netti più bonus dell’ingaggio di Eriksen. Incredibile ma vero: l’Inter rischia di non fare neanche plusvalenza vendendo un giocatore di livello mondiale.

Uno scenario cupo. Come cupo è l’umore dei tifosi, che sognavano da anni l’arrivo di un big (non a fine carriera) ad Appiano Gentile. E dopo Lukaku, ecco Eriksen fresco di finale di Champions (sono irrilevanti gli ultimi mesi al Tottenham, con il giocatore già fuori dal progetto dopo il no al rinnovo). Un flop per tutti.

Ma l’Inter farebbe bene a pensarci non una volta ma 100 volte prima di sbolognare Eriksen alla prima Hertha Berlino che bussi (parliamoci chiaro, nessuno crede che saremo noi a fare l’affare con la cessione). C’è una foto che è stata spesso utilizzata dai tifosi dell’Inter in questi mesi per certificare il talento del danese e invitare tutti, in società, alla riflessione.

“Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assist (62), creato più occasioni (570) e segnato più gol da fuori area (23) e su punizione diretta (8) nel massimo campionato inglese”. Dati Opta.



Questa filastrocca rischia di diventare più recitata della formazione della Grande Inter. C’è poco di consolatorio nel ripetere quanto il campionato italiano sia diverso dalla Premier League. Un giocatore con questi numeri in Inghilterra non può essere un giocatore normale.

Sbolognarlo dopo un anno e poi magari vederlo brillare altrove rappresenterebbe un errore imperdonabile. Sarebbe insopportabile buttare via un talento del genere senza averci riflettuto molto ma molto a lungo. E dopo aver riflettuto molto ma molto a lungo anche sul futuro a lunga scadenza di Antonio Conte. Perchè cedere un giocatore non compatibile con l’allenatore del presente e del futuro può essere già più tollerabile. Ma cedere un giocatore di questo livello e poi vedere l’allenatore salutare qualche mese più tardi (chi non lo ha pensato, semplicemente sta mentando) sarebbe imperdonabile. A tutti i livelli.