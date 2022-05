Inter, per De Vrij ora può cambiare tutto: “Può restare anche senza rinnovo”

L'olandese potrebbe andarsene tra un anno a parametro zero - come in fondo era arrivato dalla Lazio, nel 2018 - o trovare un accordo per prolungare

Marco Astori

Quella che sembrava una cessione praticamente certa, ora lo è sempre meno. Sì, perché ora una permanenza di Stefan De Vrij all'Inter non è più utopistica come lo era qualche settimana fa. Anzi, lo scenario sembra totalmente capovolto. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Per De Vrij, dopo che l'Inter aveva congelato una proposta di 5 milioni fino al 2025, Raiola avrebbe chiesto la ratifica di quell'accordo o mosso mari e monti per spostarlo da Milano. Si dice che a inizio 2022 avesse addirittura garantito all'Inter un incasso da 25 milioni da un club inglese.

Soldi che l'Inter avrebbe eventualmente reinvestito su Bremer. Il problema è che nel frattempo il 30enne di Ouderkerk ha avuto alti e bassi e qualche acciacco, mentre il brasiliano del Toro è esploso definitivamente. Le loro quotazioni sono insomma andate agli opposti. Tra età e contratto, per Stefan l'Inter oggi potrebbe incassare al massimo 10-15 milioni, mentre Bremer è finito nel mirino di diverse big europee. Una cessione insomma diventa meno funzionale, anche perché un sostituto all'altezza costerebbe di più - e la coperta è corta, se accentri Skriniar devi sostituire lo slovacco a destra - e l'Inter deve risparmiare.

Al netto di giornatacce come nei due derby di campionato e contro l'Empoli, De Vrij è ancora un fior di marcatore (soprattutto se la squadra resta corta e non lo lascia troppo campo) e sa impostare il gioco. Fattore non da poco, che Inzaghi ha sfruttato quando gli avversari asfissiano Brozovic per inaridire la prima fonte di gioco. Anche per questo aumentano le possibilità che il nazionale olandese guidi il reparto pure la prossima stagione. Potrebbe andarsene tra un anno a parametro zero - come in fondo era arrivato dalla Lazio, nel 2018 - o trovare un accordo per prolungare. Ma a cifre contenute, di certo non superiori ai 4 milioni che percepisce oggi", conclude la Rosea.