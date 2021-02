Inter, il peso di Lukaku e Hakimi in numeri. Con la Juve si è visto in due momenti, ma Conte…

A Firenze torneranno a giocare Hakimi e Lukaku dopo essere rimasti a guardare, per squalifica, nella partita contro la Juventus. I pareri alla fine erano unanimi: la differenza se ci sono o meno in campo si sente. In termini di gol e assist fatti. Si legge nei numeri che i due hanno fatto segnare in questa stagione con l’Inter.

NUMERI – 26 presenze Lukaku, 27 Hakimi: uno ha giocato 2003 minuti, l’altro 1779. L’attaccante nerazzurro ha segnato 20 gol ma anche il marocchino ha fatto sentire il suo peso in alcune partite, con sei gol segnati. E ovviamente è riuscito a far sentire il suo peso anche nel suo mestiere, gli assist: ne sono arrivati tantissimi dalle sue parti, ma per ora i suoi compagni ne hanno fatto fruttare solo 4.

Nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus due azioni tra quelle più importanti capitate all’Inter sono passate dai piedi di Sanchez e Darmian, i loro due sostituti. Magari sarebbero riusciti ad aumentare il loro bottino e a fare in modo che i nerazzurri uscissero da San Siro con un altro risultato in vista della partita di ritorno. L’Inter, ha spiegato Marotta prima della sfida contro i nerazzurri, non ha riserve. Sono tutti titolari. Il concetto è chiaro. Non è il momento dei rimpianti. Perché, come dice Conte, può succedere ancora di tutto. E con questi due in più a disposizione chissà che i numeri non abbiano ragione.

(Fonte: SS24)