Marotta: “Eriksen? All’Inter sono tutti titolari. Ibra-Lukaku? Scene viste tutte, ma…”

Beppe Marotta, prima di Inter-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiSport. In particolare si è soffemato su Eriksen e il ruolo nuovo che Conte ha pensato per lui:

-Può essere Eriksen in questa nuova veste l’acquisto più importante per l’Inter?

Eriksen è sicuramente un giocatore importante. Ci tengo a sottolineare che l’Inter è un grande club. Non ci sono titolari e riserve, ma ci sono titolari e basta. Nel senso che anche quelli che sono fuori hanno l’occasione di giocare e mettersi in mostra. E la valutazione del giocatore non deve essere fatta per il minutaggio che fa ma per quelle che sono le risposte che dà quando viene chiamato in causa del proprio allenatore.

-Ibra-Lukaku?

Credo sia stato uno spot non bello. I protagonisti, i calciatori, l’allenatore, i dirigenti hanno il compito di educare e quello che si è visto non è simpatico. Lukaku lo conosco bene, non ha nel dna l’aggressione, le scene le abbiamo viste tutte, non voglio alimentare polemiche. Vorrei che questo episodio si chiudesse in fretta e che serva a gestire meglio il futuro.