L’operazione non è agevole ma la dirigenza non si scompone: sa il valore dei propri talenti parcheggiati in giro per l’Italia e per l’Europa, ma sa anche la quota per i riscatti inserita nei singoli contratti non è pienamente indicativa. Almeno in teoria, se esercitati tutti, potrebbero fruttare all’Inter un incasso di addirittura sessanta milioni circa, ma in viale della Liberazione ci si acconterebbe di un tesoretto grande la metà. Il caso di Joaquin Correa, ad esempio, è il più emblematico di tutti. Il suo obbligo di riscatto a 10 più 1 dipendeva dalla qualificazione in Champions, ma il suo Marsiglia galleggia al settimo posto e a 7 punti dal Lilla quarto. Così tornerà ad Appiano per essere messo in vendita prima dell’ultimo anno di contratto previsto nel 2024-2025: il suo contratto pesa circa 8,5 milioni e va da sé che i nerazzurri vorrebbero incassare quella cifra giusto per evitare spiacevoli minusvalenze. Non sarebbe facile, se non fosse già stato registrato un primo timido interesse dall’Arabia.