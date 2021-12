Inter, piano Marotta chiarissimo: “Via Kolarov subito per arrivare a questo nome”

Il ruolo in cui intervenire è già stato individuato ed è quello dell’esterno sinistro, ma solo se dovesse partire Kolarov

L'ottimo andamento dell'Inter nel girone d'andata fa ben sperare e la società ha la totale intenzione di premiare Simone Inzaghi con qualche rinforzo nel mercato di gennaio. E Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già un piano in mente per regalare al tecnico un nuovo esterno a sinistra per permettere a Ivan Perisic di rifiatare. Scrive Calciomercato.com: "Il ruolo in cui intervenire è già stato individuato ed è quello dell’esterno sinistro, ma solo se - come sembra possibile - dovesse partire Kolarov. A quel punto, il Piano A dell’Inter, ambizioso e complesso, sarebbe quello di provare ad anticipare di sei mesi l’arrivo di Kostica Milano. Non sarà semplice convincere l’Eintracht, ma Ausilio e Marotta proveranno ad avviare i dialoghi".