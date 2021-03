L’Inter strizza l’occhio a Pif: l’offerta potrebbe essere davvero irrinunciabile

L'aggiornamento su quanto avvenendo sul fronte societario da parte del Corriere della Sera in edicola oggi

In casa Inter le certezze del campo si scontrano con i molti dubbi sul fronte societario. Anche il Corriere della Sera si sofferma sulle voci che si stanno susseguendo negli ultimi giorni sul futuro del club: "Ogni giorno spunta un nuovo fondo interessato all’acquisto di tutto il club o a una quota di minoranza o a prestare a Suning i 180-200 milioni necessari per chiudere la stagione. Si muovono inglesi, americani e arabi, ma l’interesse per il club, non distoglie Conte dalla missione: portare l’Inter allo scudetto".