Inter, Pinamonti salva Skriniar? “In viale Liberazione c’è chi pensa che…”

E' ormai definita in tutto e per tutto l a cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro. Cifra che permette all'Inter di tranquillizzarsi un attimo nella sua ricerca di denaro fresco e anche di fare qualche riflessione in più sulla cessione big da chiudere ora. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Con i 20 milioni incassati dalla cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo in prestito con obbligo, le casse del club tirano un bel respiro di sollievo. E permettono all’attaccante di Cles, cresciuto nel vivaio nerazzurro, di piazzare un assist prezioso, sia all’amico slovacco sia alla società che finora non aveva ancora piazzato nessuna cessione danarosa.

Il tutto dentro a una cornice di eventi che sono possibili, ma non scontati, ovvero l’eventuale offerta che il Psg farebbe in extremis ai nerazzurri per portare a Parigi il centralone slovacco. Sarebbe comunque meno dei 70 milioni inizialmente richiesti dai nerazzurri e cambierebbe lo scenario del mercato interista ad agosto inoltrato. E in più rischierebbe di mettere Zhang in una situazione piuttosto scomoda: la decisione ultima, in fondo, toccherebbe a lui. E la domanda resta sempre la stessa: come si comporterà il club davanti a un assegno da 60 e passa milioni di euro? A onor del vero, al momento tutto tace dalla Francia, ma in viale della Liberazione più di qualcuno pensa che sia solo uno stato di calma apparente".