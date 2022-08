Pedullà – Pinamonti-Sassuolo, niente recompra per l’Inter e niente clausola: la verità

"Andrea Pinamonti è il colpo di mercato del Sassuolo, è l’investimento più importante nella storia del club. All’Inter andranno 20 milioni, pagamento quadriennale, ma rispetto all’iniziale orientamento non ci saranno clausole rescissorie e diritto di recompra in favore dell’Inter. Sulla clausola era stato fatto un ragionamento, ma non era stato trovato un accordo per la cifra, avendo il Sassuolo speso 20 milioni, quindi la decisione finale è stata quella di restare così (liberi da qualsiasi vincolo). Domani l’attaccante classe 1999 farà le visite con il Sassuolo", si legge.