Inter-Parma, rivoluzione Conte senza Lukaku: ecco le 2 opzioni e occhio a Eriksen che…

Dopo il pareggio in Champions con lo Shakhtar, l’Inter sarà di nuovo in campo domani sera a San Siro contro il Parma. Conte dovrà fare a meno di Lukaku, out per un affaticamento muscolare alla coscia, e il tecnico sta valutando quale opzione scegliere per sostituire l’attaccante.

Una delle opzioni potrebbe essere quella di confermare le due punte e puntare sul giovane Pinamonti al fianco di Lautaro. Il tecnico si aspetta una reazione dal Toro Martinez dopo le ultime deludenti uscenti. Con l’ex Genoa in attacco, a sinistra giocherebbe Perisic e potrebbe esserci il rientro di Gagliardini in mediana.

L’altra possibilità è quella di passare al 3-4-2-1 e schierare due trequartisti di supporto a Lautaro. Con questo assetto, Conte potrebbe dare spazio a Eriksen e Perisic alle spalle dell’argentino e a sinsitra dovrebbe giocare Darmian.