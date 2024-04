Inter pronta a calare il poker: altri due tasselli per Inzaghi per la maxi rosa

Il presidente Steven Zhang ha già dettato le linee guida e Marotta e Ausilio sono a lavoro, come spiega La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter potrà però allargare le rotazioni a centrocampo, dove per tre maglie avrà sei titolarissimi (Asllani, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan e Zielinski), e in attacco, col centravanti iraniano rincalzo di lusso per Lautaro e Thuram. Considerando anche che il club ha delle valutazioni, pure numeriche (4 o 5 punte?) ancora da fare”.

I due nomi nel mirino della dirigenza sono quelli di Albert Gudmundsson e Mario Hermoso.

Il prima sta giocando una stagione da protagonista col Genoa. In caso di suo arrivo resterà da valutare la posizione di Valentin Carboni, gioiellino classe 2005 reduce da una buona annata a Monza.

“L’argentino potrebbe rimanere come quinto o crescere ancora in provincia, sempre in prestito, ma anche diventare una preziosa contropartita (pur col diritto di recompra) in altre operazioni”.

Il secondo, invece, va in scadenza con l’Atletico Madrid ma su di lui c’è da battere la concorrenza di società di Premier League e Arabia Saudita.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.