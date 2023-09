Sky – Inter, preso Klaassen: è già a Milano per le visite, firmerà un biennale

Colpo in entrata per l'Inter: è fatta per Davy Klaassen. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto biennale

Colpo in entrata per l'Inter: è fatta per Davy Klaassen, nome anticipato ieri da FCIN1908.it. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista firmerà un contratto biennale con i nerazzurri e rinforzerà il centrocampo di Inzaghi.