Inter, prestazione seria: netta differenza con l’andata. In arrivo un’altra buona notizia

Sconfitta indolore. L'Inter esce dall'Allianz Arena con un sorriso nonostante la sconfitta. Nessuno si è fatto male e soprattutto Lautaro, l’unico dei diffidati in campo (Bastoni è rimasto in panchina) , non è stato ammonito. Inzaghi può guardare al futuro con fiducia, perché nonostante una squadra imbottita di riserve, ha ricevuto risposte importanti. "La prestazione è stata seria e la squadra ha retto il palcoscenico. Era questo ciò che Inzaghi chiedeva all’ultima gara del girone di Champions, con qualificazione e secondo posto già certificati dalla matematica", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Alla fine, il risultato è stato identico a quello dell’andata. C’è una netta differenza, però, nella prestazione e nella personalità che l’Inter è riuscita ad esprimere a Monaco, anche con diverse seconde linee in campo. I dieci giorni che mancano alla pausa, peraltro, potrebbero regalare anche un’altra buona notizia all’Inter. Almeno è quello che si intuisce dalle parole di Marotta, a proposito della trattativa per il rinnovo di Skriniar. «Spero tanto e sono molto ottimista per una conclusione della negoziazione entro il 13 novembre. È un elemento da valore superlativo sia in campo sia fuori»".