Inter, presto l’annuncio di Brozovic. Skriniar sarà blindato fino al 2026: le cifre

Con la testa sul presente, l'Inter progetta però anche il futuro e vuole farsi trovare pronta in vista delle prossime stagioni. Ecco perché, come spiega Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sta lavorando per ufficializzare presto due rinnovi imprescindibili: " Skriniar è diventato un baluardo nerazzurro e ora si avverte forte la necessità di un nuovo contratto.

Prioritario come quello di Brozovic che presto sarà annunciato, per Milan una scadenza lunghissima (2026 con opzione oppure direttamente 2027) e ingaggio da oltre 4 milioni a stagione, forse più vicino ai 5 che ai 4. Tutto questo perché l'Inter sa di dover prendere un altro specialista dietro (Bremer piace da impazzire), ma intanto serve la sicurezza Skriniar in attesa di valutare il futuro di De Vrij. Strategie essenziali, possibilmente senza andare oltre la primavera in arrivo".