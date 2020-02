Mercato, Inter in prima fila sul colpo preferito dai tifosi: la conferma anche da Torino

Grandi nomi e colpi di prospettiva. Beppe Marotta è stato chiaro fin dal suo arrivo all’Inter per quanto riguarda la politica di mercato. Un giusto mix di talento e di esperienza per cercare di vincere subito ma con un progetto che duri nel tempo. E così, dopo Eriksen, l’Inter vuole continuare a puntare anche sui giovani di casa nostra.

Il nome più caldo in questo senso è e resta quello di Sandro Tonali. Il regista del Brescia si è già guadagnato tre presenze con l’Italia di Mancini e una praticamente certa convocazione all’Europeo.

Secondo quanto conferma oggi Tuttosport, il ds della Juve Paratici ha intensificato i contatti con il patron del Brescia Massimo Cellino, “per provare a battere una concorrenza che in questo momento vede l’Inter in prima fila, ma che potrebbe presto arricchirsi di Real Madrid, Paris Saint-Germain e non solo”.

L’Inter, quindi, è ancora considerata in pole position nella corsa a Tonali, individuato da Marotta come perfetto rinforzo per il centrocampo interista. La Juventus non molla la presa ma stavolta Marotta vuole un esito diverso rispetto alla sfida per Kulusevski.