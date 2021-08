Bergomi: “Inter per una volta in prima fascia e rischia girone di ferro. Ma Inzaghi…”

L'ex difensore e capitano nerazzurro dice la sua a pochi minuti dall'inizio dei sorteggi dei gironi di Champions League

Beppe Bergomi, a pochi minuti dall'inizio del sorteggio dei gironi di Champions League, ha detto la sua su quello che potrebbe essere il percorso dell'Inter: "Le italiane possono fare un bel percorso, ma molto dipende dal sorteggio. Prima sorridevo perchè pensavo all'Inter, che negli ultimi tre anni non ce l'ha fatta a superare i gironi: quest'anno, che parte dalla prima fascia, rischia ugualmente di trovare una situazione complicata. L'Inter quest'anno, con Simone Inzaghi, a livello di giocatori ha tolto fisicità ma ha messo qualità, e in Champions la qualità conta: secondo me può fare un bel percorso".