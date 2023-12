Niente big agli ottavi e più soldi: Inter a caccia di un altro primato

La squadra di Inzaghi vuole vincere il gruppo per vari motivi:

"Per evitare le big d’Europa agli ottavi, certo. Per una questione economica, pure. Per inseguire il sogno di un’altra finale. E per aggiungere fiducia alla fiducia, un primo posto a un altro primo posto”.

A San Siro l’Inter è abituata solo a vincere in Europa: sei successi nelle ultime sette partite in casa, la settima risale al pareggio 3-3 con il Benfica nel ritorno dei quarti della scorsa Champions, di fatto una vittoria pure quella.

Ai 9,6 milioni già in tasca per il passaggio agli ottavi, l’Inter potrebbe aggiungere altri 2,8 milioni per il primato.

“Più strada fanno, Lautaro e compagni, meglio è per le casse: vorrebbe dire avere la possibilità di garantirsi almeno un paio di incassi milionari. E proprio il lungo cammino della scorsa stagione in Europa ha consentito all’Inter di evitare una cessione di un big entro il mese di giugno”.

Inoltre potrebbe evitare squadra già certamente prime come Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern e Barcellona.

L’Inter ora vuole spingersi oltre un avversario complicato, che l’ha messa in difficoltà in questa stagione, ovvero proprio la Real Sociedad.

“Qualificarsi come secondi vorrebbe dire un po’ sporcare il bilancio” è il giudizio della Rosea.

