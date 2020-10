Inter-Milan, le PROBABILI: difesa sperimentale per Conte, in mezzo c’è l’incursore preferito

Alle 18 a San Siro va in scena il derby tra Inter e Milan. Le due formazioni sono entrambe state colpite dal Covid, ma al momento è Conte ad avere più problemi con 5 giocatori ancora positivi. Bastoni negativo da ieri non potrà essere del derby perchè deve ancora ricevere l’idoneità.

INTER – Scelte quasi obbligate per il tecnico dei nerazzurri: in difesa toccherà a De Vrij guidare il reparto, al suo fianco ci saranno D’Ambrosio e Kolarov. Conte sceglie due laterali offensivi come Hakimi e Perisic, in regia Brozovic supportato da Vidal con Barella nel ruolo di incursore ed Eriksen in panchina. Davanti confermatissima la LuLa.

MILAN – Pioli recupera Romagnoli al centro della difesa, al suo fianco ci sarà Kjaer, e Ibrahimovic che guiderà l’attacco dei rossoneri. A sorpresa dovrebbe partire dal 1′ Leao, con Brahim Diaz pronto a subentrare a gara in corso.