Sky – Inter, la probabile formazione: pole Asllani, novità in difesa e sulle fasce

La probabile formazione di casa Inter per la sfida in programma domani alle 12.30 a San Siro con la Salernitana. Simone Inzaghi ritrova Joaquin Correa, non ancora Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ecco gli aggiornamenti da Sky Sport sulle prove di formazione dei nerazzurri in vista di domenica.

Conferma per Onana tra i pali, con il possibile ritorno di Acerbi dal 1’: può riposare Bastoni questa volta, l’ex Lazio è stato provato accanto a de Vrij e Skriniar. A centrocampo riecco Asllani dall’inizio in cabina di regia, con le conferme di Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries favorito su Darmian a destra e Gosens in vantaggio su Dimarco a sinistra. In attacco tocca alla coppia Dzeko-Lautaro, con Correa pronto a subentrare nella ripresa. Come riportato da Sky, inoltre, Gagliardini non sarà convocato per una leggera forma di lombalgia.