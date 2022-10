Sky – Inter, la probabile formazione: Inzaghi sceglie Onana. Novità D’Ambrosio

Dalla scelta in porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo: ecco le probabili scelte di Simone Inzaghi per Sassuolo-Inter

L’ Inter vuole ritrovare la vittoria anche in campionato dopo il successo in Champions League contro il Barcellona. Di fronte alle 15 al Mapei Stadium c’è il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro la Salernitana dello scorso turno. Ecco le probabili scelte di Simone Inzaghi per il match, a poche ore dal calcio d’inizio.

Simone Inzaghi ha scelto: gioca Onana e non Handanovic in porta contro il Sassuolo, lo ha confermato anche Sky Sport. In difesa la possibile novità è D'Ambrosio, le sue quotazioni sono in rialzo: a rischiare la panchina inizialmente è Skriniar. Di Acerbi e Bastoni le altre due maglie nel reparto arretrato. Sulle fasce in pole Dumfries e Dimarco, a centrocampo riecco Asllani in cabina di regia con Barella e Calhanoglu; verso la panchina Mkhitaryan. Senza Correa e Lukaku, in attacco tocca alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko.