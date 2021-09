Shakhtar-Inter, probabile formazione: due dubbi per Inzaghi. Panchina per Correa

Le ultimissime da Sky Sport sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per la sfida di domani contro lo Shakhtar

Dopo le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi , arrivano le novità sulle scelte di formazione di casa Inter per la sfida di Champions League di domani contro lo Shakhtar. L'allenatore nerazzurro per domani ha due dubbi secondo quanto riportato da Sky Sport.

Nessun dubbio in porta, dove ci sarà ancora Samir Handanovic. In difesa è pronta la conferma del terzetto titolare, con Skriniar sul centro-destra, de Vrij al centro e Bastoni a completare il reparto sul lato mancino. Il primo ballottaggio è a centrocampo per Sky: Vecino è subentrato bene con l'Atalanta e Inzaghi deve scegliere tra lui e Calhanoglu; conferme pronte per Brozovic e Barella. A sinistra tocca a Perisic, a destra ballottaggio aperto tra Dumfries e Darmian. Nessun dubbio in attacco: tocca alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Correa è tornato tra i convocati, ma partirà dalla panchina (come Vidal, anche lui reduce da infortunio).