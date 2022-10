Sky – Inter, la probabile formazione, da difesa ed esterni a Mkhitaryan. E torna Lukaku

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di domani contro il Viktoria Plzen. I nerazzurri di Simone Inzaghi ormai sono sempre più vicini a staccare il pass per gli ottavi di finale: ecco le ultimissime sulle prove dell'allenatore da Sky Sport.

Conferma per Onana tra i pali, con il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni provato in difesa; insegue Acerbi. A centrocampo Asllani verso un'altra panchina inizialmente: i favoriti sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce in pole Dumfries e Dimarco, rispettivamente su Darmian e Gosens. In attacco riecco la coppia Lautaro Martinez-Dzeko, con Lukaku pronto a tornare a disposizione dalla panchina. Per il belga, l'infortunio è ormai definitivamente alle spalle.