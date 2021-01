Inter, c’è un problema Handanovic? Questi numeri dicono di sì: c’è un dato emblematico

Tanti gol segnati dall’Inter, che è la prima in Serie A per reti messe a segno, ma anche troppi gol subiti dalla formazione di Conte. In 17 partite di campionato la squadra nerazzurro ha incassato 23 gol, risultando la sesta miglior difesa del campionato. Al termine dello scorso anno, l’Inter era risultata la miglior retroguardia del torneo con 36 gol subiti in 38 partite. Il trend è sicuramente in peggioramento, i dati evidenziano che un problema a livello difensivo nell’Inter esiste. Ma non riguarda solo i difensori.

A non brillare in questa stagione è anche il capitano dell’Inter Samir Handanovic. L’Inter finora ha disputato 17 partite subendo 23 reti con una media gol subiti a partita di 1,35 (lo scorso campionato era 0.94). E le statistiche relative allo sloveno non esaltano di certo il suo lavoro. Finora l’Inter nelle 17 gare disputate ha subito 78 tiri in porta (Roma Inter 8; Samp Inter 6; Inter Crotone 4; Verona Inter 2; Inter Spezia 7; Inter Napoli 5; Cagliari Inter 2; Inter Bologna 7; Sassuolo Inter 3; Inter Torino 6; Atalanta Inter 4; Inter Parma 3; Genoa Inter 1; Inter milan 4; Lazio Inter 5; Inter Fiorentina 4; Benevento Inter 7) e le parate del capitano dell’Inter sono state 41 (diciottesimo posto in Serie A).

Il rapporto tiri/parate è di 1.9, mentre il rapporto tiri/gol subiti testimonia che ogni 3,3 tiri Handanovic subisce un gol. Qualcosa da rivedere nella retroguardia dell’Inter c’è sicuramente, visto che lo scorso anno la retroguardia nerazzurra si esprimeva su ben altri livelli, ma forse è anche il caso di iniziare a programmare il futuro della porta dell’Inter.