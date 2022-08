Inter, pronto il piano se parte Dumfries: “Due piste calde a Torino e Madrid”

Manca sempre meno all'inizio del campionato, ma il rischio che l'Inter perda uno dei suoi titolatissimi c'è sempre. E questo può essere Denzel Dumfries, con il Chelsea che ha messo gli occhi su di lui ed è pronto a rilasciare per portarlo a Londra. E quali soluzioni adotterà l'Inter in caso di addio? Spiega Tuttosport: "A destra è già stato preso Bellanova e, in linea teorica, potrebbe giocare pure Darmian, però - ovviamente - occorrerebbe un titolare. In tal senso le due occasioni più propizie portano a Torino e a Madrid. Alla corte di Urbano Cairo c’è infatti Wilfried Singo che il presidente non vorrebbe cedere se non a fronte di un’offertona. Però in queste settimane i club hanno lavorato a braccetto già per Bremer (ma lì la Juve ha fatto saltare il banco) e soprattutto per Lazaro, prestato al Toro a titolo gratuito con riscatto fissato a 5 milioni e parte dell’ingaggio pagato dall’Inter.