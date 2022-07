UFFICIALE – Inter-Vidal, trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto

Trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo Vidal. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei".