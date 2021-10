Sky – Inter, prove verso la Juve: pole Bastoni, ipotesi Vecino e gli esterni favoriti

Le prove di formazione di casa Inter verso il derby d'Italia contro la Juventus in programma domenica alle 20.45

Allenamento terminato per l'Inter ad Appiano Gentile verso la Juventus. Prime prove di formazione per Simone Inzaghi, anche se si entrerà nel vivo tra domani e sabato verso la sfida in programma a San Siro domenica alle 20.45. Nessun dubbio in attacco nei nerazzurri, mentre tra difesa e centrocampo c'è qualche ballottaggio per l'allenatore interista. Che verrà sciolto solo nelle prossime ore.