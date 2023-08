Inter-Psg, le formazioni UFFICIALI: Thuram con Lautaro, riecco Mkhitaryan

Alle 12 andrà in scena la seconda e ultima amichevole dell'Inter nella sua tournée giapponese: stavolta gli avversari saranno i francesi del Paris Saint-Germain, con il grande ex Milan Skriniar che sarà regolarmente al centro della difesa. Per i nerazzurri, invece, riecco Mkhitaryan dopo il lieve problema muscolare che gli ha impedito di esserci contro l'Al Nassr, e Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez in attacco.