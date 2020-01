I due volti dell’Inter: a questa squadra si può fare un unico vero appunto

L’Inter chiude il girone di andata con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, chiudendo a quota 46 punti, momentaneamente in testa alla classifica (in attesa della gara della Juventus a Roma). Il Corriere dello Sport evidenzia un dato emerso in questa prima parte di stagione dei nerazzurri: la differenza di rendimento tra casa e trasferta.

“Forse il vero appunto che si può fare alla squadra nerazzurra è la differenza tra il rendimento a San Siro e quello una trasferta. Già perché lontano da casa, Lukaku e soci hanno lasciato per strada solo 2 punti, a Firenze, per di più negli ultimi secondi del match. Davanti ai suoi tifosi, invece, l’Inter ha perso con la Juventus, ha rischiato di farlo anche con l’Atalanta, pareggiando anche con Parma e Roma“.