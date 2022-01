Inter, il punto sui rinnovi: ok Brozovic, difficile Perisic. Su Skriniar e de Vrij…

Il club nerazzurro ha diverse questioni da affrontare da qui a giugno: le più impellenti riguardano i due croati

Fabio Alampi

Puntellata la rosa con gli innesti di Gosens e Caicedo, l'Inter torna a pensare alle questioni riguardanti i rinnovi dei calciatori in scadenza a giugno. Le più impellenti riguardano Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, ma la lista comprende anche giocatori come il capitano Handanovic e i veterani Ranocchia e D'Ambrosio, senza dimenticare le colonne della difesa Skriniar e de Vrij, in scadenza però nel 2023. Tuttosport fa il punto sui vari rinnovi da affrontare da qui a giugno.

Brozovic e Perisic, destini opposti?

"Se non ci saranno nuovi contrattempi, dal primo febbraio ogni giorno potrebbe essere quello buono per mettere nero su bianco il rinnovo di Brozovic. Dopo vari contatti e incontri, richieste e offerte differenti, si è ormai trovata la quadra intorno a quota 6 milioni più bonus con accordo spostato fino al 2026. Dopo i rinnovi di Bastoni, Barella e Martinez (più Dimarco), quello di Brozovic era sicuramente la situazione più urgente da definire. Più dura, invece, pensare al rinnovo di Perisic. Anzi, considerando la mossa della società di anticipare a gennaio l'investimento di Gosens, è evidente che i segnali arrivati in Viale della Liberazione dall'esterno croato non siano positivi. D'altronde l'Inter ha offerto a Perisic un biennale da 3,5 milioni contro i 5 attualmente percepiti, mentre il croato ha chiesto un triennale da 6. Se non ci saranno passi l'uno verso l'altro, a fine stagione ci si saluterà".

I big in attesa

"L'ultimo big nerazzurro in scadenza a giugno è Handanovic: il capitano ha fatto capire di voler rimanere e sfidare Onana, ma dovrà accettare un taglio dell'ingaggio oggi di 3,2 milioni. Sono in scadenza a giugno anche D'Ambrosio e Ranocchia, ma con loro la società si sederà a fine stagione, mentre Vecino saluterà. Prima, invece, Marotta e Ausilio potrebbero trattare con Skriniar e De Vrij, entrambi al 2023: scontato il prolungamento dello slovacco, tutto da scrivere il futuro dell'olandese (l'Inter ha messo nel mirino Bremer del Torino proprio in caso di cessione del centrale assistito da Raiola). In primavera poi sarà il turno di Inzaghi".