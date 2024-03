Il presidente nerazzurro manca in Italia da nove mesi: ancora non è chiaro se tornerà almeno per l'eventuale festa scudetto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 08:01)

Quelle per Lautaro, Barella e Inzaghi sono sicuramente le trattative di rinnovo più calde in casa Inter, ma non le uniche. Per ratificarle, a fronte di un'intesa più o meno vicina in base alla situazione, servirà ovviamente l'ok definitivo di Steven Zhang. Il presidente dell'Inter, come racconta la Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di affrontare la questione da vicino, al suo rientro in Italia. "Ma quando?", si chiede il quotidiano.

Si legge infatti: "Rimandare la chiusura delle trattative non è legato solo al fatto che non c’è particolare fretta o per tenere concentrata la squadra in un finale di stagione che non desta più preoccupazioni. La ragione è che serve il via libera di Steven Zhang visto che si parla di aumenti sostanziosi che faranno sforare il monte ingaggi interista e dovranno prevedere la garanzia di uscite di altri giocatori.