Inter, quattro motivi per cui Inzaghi può sorridere. E un solo piccolo neo

Inter, un solo neo in una serata perfetta — La gara contro i viola (che quest'anno daranno filo da torcere a molti) non presenta praticamente alcuna sbavatura. Confermata la ritrovata solidità difensiva (terzo clean sheet su tre), la disarmante abilità in fase di transizione e una forma fisica già buona ma destinata a migliorare ulteriormente. A questo è importante aggiungere le ottime risposte del reparto avanzato. I 4 gol segnati sono anche pochi rispetto alla mole di gioco e le occasioni create (per meriti evidentissimi dell'allenatore). Proprio questo, in parte, rappresenta l'unico microscopico neo: la supremazia nerazzurra avrebbe meritato risultato ben più rotondo già nel primo tempo, terminato soltanto 1-0.

Ora la sosta, poi verrà il bello. Sul 2-0 ieri il tifo ha già iniziato a pensare in parte al derby di sabato 15. Col passare dei giorni diventerà sempre più chiodo fisso in tutto l'ambiente. Il Milan a Roma ha dimostrato di essere sul pezzo, l'Inter in 48 ore ha subito chiarito di non essere assolutamente da meno. Il confronto diretto arriva solo alla quarta giornata, ma mette in palio una prima importante sterzata. Inzaghi e i suoi hanno tutto per allungare la striscia più che positiva.

