Inter, obiettivo chiaro: non cedere altri big. Incassati già oltre 80 milioni

Oltre ad Hakimi, l'Inter ha messo a segno alcune operazioni minori importanti anche per snellire il monte ingaggi

Il mercato dell'Inter dipende dalle uscite. Per sistemare il bilancio il club nerazzurro è stato costretto a privarsi di uno dei suoi big, Hakimi , volato al Psg per circa 70 milioni di euro. L'esterno marocchino sarà l'unica cessione importante di questa sessione, è questo l'obiettivo ribadito sia dalla dirigenza che dal tecnico nerazzurro Inzaghi.

Ma in quanto a uscite, l'Inter è sicuramente la squadra italiana ad aver incassato di più. Sono state messe a segno alcune operazioni minori che aiuteranno a chiudere il mercato in attivo. Non solo, saranno importante anche perché l'Inter deve snellire il monte ingaggi del 15-20%.Considerando imminente la cessione di Nainggolan e in dubbio la permanenza di Lazaro, il club nerazzurro ha incassato oltre 80 milioni di euro. Tra le varie cessioni ci sono anche quelle di Politano e Candreva, i cui riscatti sono diventati effettivi nella seconda parte della stagione.