SM – Verso Inter-Real, la probabile nerazzurra: torna la difesa titolare. Un solo dubbio

Vigilia di Champions League per l’Inter. La squadra di Conte domani si gioca il passaggio del turno in casa con il Real Madrid. L’allenatore nerazzurro sembra avere le idee piuttosto chiare sull’undici da mandare in campo contro gli spagnoli.

Come spiegato dall’inviato di Sport Mediaset, davanti ad Handanovic torna la difesa titolare, formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, che ha parzialmente riposato contro il Torino. A centrocampo scelte obbligate perché Sensi non è ancora al 100%, Brozovic è ancora positivo ed Eriksen è ai margini del progetto. Ci saranno, come al solito, Barella, Gagliardini e Vidal, con Hakimi a destra. L’unico dubbio riguarda la corsia sinistra, con Perisic e Young che si giocano una maglia. In avanti, spazio al tandem Lautaro-Lukaku, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.