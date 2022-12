Inter, Brozovic preoccupa: pronto piano B. Da Gosens a Lukaku, dubbi e certezze col Napoli

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport sul momento di casa Inter verso il Napoli

Alessandro Cosattini

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Dopo la lunghissima sosta per i Mondiali in Qatar, il 4 gennaio si torna in campo per la 16ª giornata di campionato. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport sul momento di casa Inter:

Inter post Qatar — "Il Mondiale insinua diversi dubbi sulla ripartenza dell’Inter: Brozovic è infortunato, Lukaku a rischio depressione, Lautaro stanco, Onana ha divorziato bruscamente dal Camerun. Forse l’unico davvero carico è Dumfries, ala-goleador dell’Olanda, con il piccolo particolare che, presto o tardi, è destinato altrove per far cassa. Contro il Napoli, il 4 gennaio, Inzaghi avrà bisogno di tutti i migliori perché c’è un solo risultato utile, vincere, per rientrare nel discorso scudetto.

Dubbio Brozovic — Tutto gira attorno a Brozovic. Se sta bene, gioca davanti alla difesa con Calha e Barella. Però le sue condizioni preoccupano: è pronto il piano-B con Calha play arretrato e Mkhitaryan in mezzala. Così l’Inter ha recuperato nel momento difficile. Inzaghi riparte dalla difesa solida degli ultimi tempi, con Acerbi al centro. Sembra pronto per tornare Gosens, anche se Dimarco è il titolare. In attacco il progetto sarebbe ricomporre la LuLa, ma per Lautaro resta il dubbio: il rientro poco prima della sfida dopo legittimi festeggiamenti. In caso, coppia Dzeko-Lukaku", si legge.