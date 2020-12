Inter, Conte ha trovato 3 regali sotto l’albero. Per l’ultimo regalo serve una telefonata…

Era l’ultima partita prima della sosta, la più insidiosa contro un Verona che contro le big ha sempre fatto bene e soprattutto punti. Antonio Conte ha cambiato mettendo in campo un 3421 che alla lunga ha dato i suoi frutti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha trovato 3 regali sotto l’albero: la cattiveria, il distacco dalla Juve e una squadra multitasking. “Per il quarto, il mercato, serve l’intervento di Steven Zhang“.

Primo regalo

“Se una partita può fare da manifesto al Conte pensiero, ecco qui: prendere, incartare e mostrare il secondo tempo dei nerazzurri a Verona”.

Secondo regalo

“Il successo di Verona è un moltiplicatore anche in termini di classifica. Perché non è un mistero che tutti ad Appiano considerino – ancora oggi – la Juve la rivale più accreditata per lo scudetto. E passare un Natale a più nove (con una partita in più, certo) sui bianconeri è un passo in avanti eccezionale”.

Terzo regalo

Bluff che non è tattico. Perché Conte ieri ha trovato un’altra Inter. Piano A, piano B, ora il piano C che porta al tridente, soluzione che sarà riproposta anche in futuro. Il tecnico ha ricambiato un’altra volta la sua squadra.

E ora il mercato

“Per l’ultimo regalo, serve una telefonata a Zhang. Conte si è rivolto direttamente alla proprietà, ribadendo la necessità di intervenire sul mercato”.

(Gazzetta dello Sport)