Inter, regali per Conte: otto nomi sulla lista e suggestione per il grande colpo Messi

L’Inter sta già pianificando la prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi nel mirino della dirigenza per rinforzare la rosa di Conte, che ieri ha spento 51 candeline e attende di ricevere diversi regali. Questo il focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: “Nei giorni di Messi e della suggestione di piazzare il grande colpo, Conte non può non pensare anche ai regali che verranno dal mercato e che modificheranno il dna nerazzurro. Il primo, in anticipo, è stato Hakimi. Poi ci saranno gli altri e non saranno pochi. La lista è nelle mani di Marotta e Ausilio, le idee sono condivise tra tecnico e società. Aspettando di conoscere il futuro di Sanchez e Lautaro, il pallino di Antonio davanti resta Dzeko. In mezzo ci sarà la trasformazione più importante. Tonali ha detto sì e l’Inter punta a chiudere a 30 milioni. Poi ecco i muscoli per vincere subito: dall’Inghilterra insieme a Kanté, non più incedibile dal Chelsea, c’è anche la candidatura di Ndombelé del Tottenham; non va dimenticato Vidal, legatissimo all’allenatore: qui bisogna però vedere come va l’affare Lautaro-Barça. Dietro i nomi sono due: al di là del colpo del futuro Kumbulla, ci sono Vertonghen in mezzo ed Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Eccoli qui i regali per Antonio: prima, però, lui deve regalare qualcosa all’Inter.