Inter, questa l’unica certezza in attacco: Inzaghi scommette su di lui. E Dzeko…

Con l'addio di Lukaku, la squalifica di Lautaro e l'infortunio di Sanchez, saranno scelte obbligate quelle del tecnico contro il Genoa

La partenza di Lukaku, Lautaro squalificato e Sanchez infortunato. Simone Inzaghi si ritrova con un attacco ridotto all'osso a una settimana dall'esordio in campionato contro il Genoa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , le speranze del tecnico nerazzurro sono affidate a Edin Dzeko . Nelle prossime ore verrà ufficializzato e sarà lui, quindi, il principale candidato a guidare l’attacco nerazzurro.

"Il bosniaco giocherà in tandem con l’unico calciatore certo di una maglia. In questo bailamme di cattive notizie, il “baby” Satriano è il nome su cui Inzaghi farà principale affidamento per queste prime due giornate di campionato. Classe 2001, dopo diverse reti in Primavera ha segnato con costanza anche nel pre-campionato mostrando tratti da veterano nonostante abbia poco più di vent’anni. Ad, ora, strano da dire, è l’unica certezza del reparto offensivo nerazzurro. E, occhio, che la sua potrebbe essere qualcosa in più di una storia di mezz’estate".