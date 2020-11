Inter, pronto il regalo per Conte: non è Kanté, ma Tolisso. Ottimismo nell’affare, dubbio Eriksen

Nel mercato di gennaio l’Inter potrebbe mettersi nuovamente alla ricerca del centrocampista difensivo che tanto desidera Conte. Il primo nome sulla lista del tecnico nerazzurro nella scorsa sessione di mercato era Kanté, ma la trattativa con il Chelsea non è andata in porto e difficilmente gli inglesi lasceranno partire uno dei titolari della formazione di Lampard.

Così l’Inter potrebbe virare su un altro giocatore con caratteristiche simili: Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il francese non è una prima scelta di Flick e il club bavarese potrebbe lasciarlo partire; in questa stagione Tolisso è partito solo due volte titolari in Bundesliga e 3 in Champions League. L’Inter potrebbe inserire nella trattativa Eriksen, che sembra ormai essere arrivato al capolinea della sua avventura in nerazzurro. Il club nerazzurro è fiducioso di trovare un accordo col Bayern, ma non è chiaro se i tedeschi vogliano inserire il danese come contropartita.

(voetbalnieuws)