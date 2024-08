Era dato a rischio per la terza di campionato, in casa contro l'Atalanta, ma la verità è che Piotr Zielinski potrebbe bruciare le tappe e anticipare il suo rientro. Il centrocampista polacco una settimana fa aveva accusato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Inizialmente si era parlato di un possibile rientro contro la squadra di Gasperini, in realtà come anticipato anche da FcInter1908.it, Zielinski punta il Lecce.