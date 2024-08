Piccolo affaticamento per il centrocampista che non partirà per Londra in vista dell'amichevole contro il Chelsea

Gianni Pampinella Redattore 10 agosto 2024 (modifica il 10 agosto 2024 | 09:32)

Domani (ore 16 italiane) è in programma l’amichevole con il Chelsea, l'ultima dell'Inter prima dell'inizio del campionato. Sull'aereo che porterà la squadra nerazzurra a Londra non salirà Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha accusato un piccolo affaticamento muscolare, da lì la decisione di non rischiare quando manca una settimana all'esordio in campionato col Genoa.