Sky – Inter, Arnautovic e Cuadrado ancora a parte: quando possono rientrare

Restano ai box Marko Arnautovic e Juan Cuadrado in casa Inter . Anche in queste ore hanno lavorato a parte ad Appiano Gentile, fa sapere Sky Sport: è sempre più difficile vederli contro l’Atalanta alla prossima di campionato.

Al momento i due rientri sono rimandati. Per Cuadrado si valuta di giorno in giorno l’infiammazione al tendine, Arnautovic invece punta a tornare l’8 novembre col Salisburgo tra i convocati. Già entro fine settimana potrebbe tornare a fare qualcosa in gruppo verso la sfida di Champions League. Non dovesse farcela, proverebbe a rientrare per la gara successiva con il Frosinone prima della sosta.