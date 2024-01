Inter, rifinitura verso il Napoli: Bastoni a parte per metà. Zhang ha chiamato il gruppo

E' in corso in questi minuti la rifinitura dell'Inter a Riad in vista della sfida di Supercoppa di domani sera contro il Napoli di Walter Mazzarri. Simone Inzaghi stamattina ha parlato di alcuni giocatori da valutare, affaticati dopo la semifinale con la Lazio. Uno di questi è sicuramente Alessandro Bastoni, che ha lavorato in parte da solo e in parte col gruppo. Sarà valutato definitivamente domani, così come Mkhitaryan, che però ha lavorato interamente in gruppo.