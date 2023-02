Inter, club deluso: confronto ad Appiano. Riflessioni su futuro coinvolgono Thiago Motta

Riflessioni in corso in casa Inter. La dirigenza è rimasta molto delusa dal ko di ieri a Bologna, si pensa anche a Thiago Motta

Riflessioni in corso in casa Inter. La dirigenza è rimasta molto delusa dal ko di ieri a Bologna e nelle prossime ore ad Appiano Gentile andrà in scena un importante confronto. Da una parte Simone Inzaghi e la squadra, dall’altra la dirigenza al gran completo. Si parlerà dell’andamento dei nerazzurri, soprattutto in campionato, perché il cammino in Champions League ha soddisfatto tutti all’interno del club. Ecco quanto evidenziato da La Repubblica sulla situazione: