Repubblica: “Inzaghi non in bilico, ma l’Inter nelle ipotesi tira in mezzo anche Motta”

Thiago Motta è tra gli osservati speciali per la panchina dell’Inter del futuro. Lo svela oggi La Repubblica, che parla anche dell’italo-brasiliano come eventuale nome per il dopo Simone Inzaghi . L’allenatore nerazzurro gode della fiducia del club, ma le 7 sconfitte in 24 partite fanno e faranno comunque riflettere.

Thiago Motta tra le ipotesi Inter

“Inzaghi non è in bilico, anche perché in Champions le cose stanno funzionando, ma la società ragiona e ipotizza e nelle ipotesi e i ragionamenti tira in mezzo anche Thiago Motta, che è anche in orbita Psg, di cui è stato colonna da giocatore e apprezzatissimo tecnico nel settore giovanile.