Inter, arriva il ringiovanimento: “Addio De Vrij? Marotta ha già l’opzione su…”

L'Inter programma le mosse per il futuro con una vera e propria campagna di ringiovanimento sul mercato

Lo scudetto della scorsa stagione e la Supercoppa appena conquistata non bastano: l'Inter vuole di più. Ma per dare continuità ai successi, il club nerazzurro sta programmando una vera e propria campagna di ringiovanimento, con già diversi nomi nel mirino. Spiega il Corriere dello Sport: "I nomi sono già sul taccuino di Marotta e del ds Ausilio, che dopo aver strappato un’opzione su Bremer (dovrebbe sostituire De Vrij in caso di divorzio), stanno lavorando con il Sassuolo per gli stessi uomini che cerca la Juve: Frattesi, considerato la miglior alternativa possibile a Barella, Scamacca e Raspadori. In attesa anche di conoscere gli sviluppi della trattativa di Luiz Felipe con la Lazio per un matrimonio non più certo come sei mesi fa. Con l’italo brasiliano e il centrale del Toro, Inzaghi sistemerebbe a lungo il reparto difensivo".