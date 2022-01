Sky – Inter: Marotta e Ausilio rinnovano fino al 2025. Poi il prolungamento di Inzaghi

La vittoria della Supercoppa con la Juve, la testa già all'Atalanta, ma non solo. Importanti novità in casa Inter in arrivo per i dirigenti

Alessandro Cosattini

La vittoria della Supercoppa Italiana con la Juve, la testa già all'Atalanta domenica, ma non solo. Importanti novità in casa Inter in arrivo anche per i dirigenti, in particolare per Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

"Il presidente Zhang a Milano ha raggiunto un accordo totale coi dirigenti e sarà di 3 anni, fino al 2025, per Marotta, Ausilio e Baccin. Un premio per il grande lavoro fatto in estate. Settimana prossima ci saranno le firme e l'annuncio ufficiale. Poi si parlerà con Inzaghi per parlare anche del suo prolungamento di contratto".

(Fonte: Sky Sport)