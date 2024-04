L'Inter è al lavoro per blindare questo gruppo, sia nelle colonne portanti che nei talenti che sono esplosi in questa stagione: uno di questi è Yann Bisseck, per il quale il club ha previsto presto un rinnovo dell'attuale contratto. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Nell'attuale contratto di Bisseck c'è già una clausola che gli garantisce un aumento dell'ingaggio fino a 1,2 milioni netti: scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze. In questo finale di stagione Yann può tagliare il traguardo e garantirsi da solo l'incremento di stipendio. Se invece non ci riuscirà, la società è comunque orientata a... venirgli incontro e, visto il suo rendimento, a riconoscergli più soldi".