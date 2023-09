SM – Inter, Inzaghi ha bisogno di Mkhitaryan non solo adesso: il rinnovo sembra…

Due gol e un assist rappresentano lo score da sogno di Mkhitaryan nel derby andato in archivio sabato pomeriggio con il netto 5-1 dell'Inter sul Milan. Una prestazione praticamente perfetta da parte dell'armeno, che ha preso per mano la mediana e mostrato a tutti perché Simone Inzaghi continui ad impiegarlo con tale assiduità nonostante non sia più un giovanotto.

Ma c'è dell'altro. Perché oltre a ciò che entra nel tabellino, il rendimento dell'ex Roma è prezioso per una serie di giocate e letture che talvolta neanche risaltano agli occhi dei tifosi. Per questo l'avventura nerazzurra sembra tutt'altro che vicina al capolinea: "Inzaghi ha bisogno di lui nel futuro imminente così come in prospettiva. Tanto che prolungare di un anno il contratto in scadenza a giugno sembra atto formale figlio del desiderio all'unisono delle parti", spiega Sport Mediaset.